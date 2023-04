Sol Amaya

(CNN) — El teléfono de Jennifer DeStefano sonó una tarde mientras salía de su automóvil frente al estudio de baile donde su hija menor, Aubrey, tenía un ensayo. La persona que llamó apareció como desconocida, y ella contempló brevemente no contestar.

Pero su hija mayor, Brianna, de 15 años, estaba entrenando para una carrera de esquí y DeStefano temía que pudiera ser una emergencia médica.

“¿Hola?”, respondió en el altavoz del teléfono mientras cerraba su auto y arrastraba su bolso y la bolsa de la computadora portátil al estudio.

Le respondieron con gritos y sollozos.

“¡Mamá! ¡Lo arruiné!”, gritó la voz de una niña.

“¿¡¿Qué hiciste?!? ¿¡¿Qué pasó?!?”, preguntó DeStefano.

“La voz sonaba como la de Brie, la inflexión, todo”, le dijo a CNN recientemente. “Entonces, de repente, escuché a un hombre decir: ‘Recuéstate, echa la cabeza hacia atrás’. Pensaba que la estaban sacando de la montaña, lo cual es común en el esquí. Así que empecé a entrar en pánico”.

Mientras los gritos de pedido de ayuda continuaban de fondo, una profunda voz masculina comenzó a dar órdenes: “Escucha aquí tengo a tu hija. Llamas a la policía, llamas a cualquiera, le voy a dar algo tan lleno de drogas. Me saldré con la mía y luego la dejaré en México, y nunca más la volverás a ver”.

DeStefano se quedó helada. Luego corrió al estudio de baile, temblando y gritando pidiendo ayuda. Sintió que de repente se estaba ahogando.

Después de una serie de eventos caóticos y rápidos que incluyeron una demanda de rescate de US$ 1 millón, una llamada al 911 y un esfuerzo frenético para comunicarse con Brianna, el “secuestro” quedó expuesto como una estafa. Brianna, perpleja, llamó para decirle a su madre que no sabía por qué tanto alboroto y que todo estaba bien.

Pero DeStefano, que vive en Arizona, nunca olvidará esos cuatro minutos de terror y confusión, y el inquietante sonido de esa voz familiar.

“Una madre conoce a su hija”, dijo más tarde. “Puedes escuchar a tu hija llorar al otro lado del edificio y sabes que es tuya”.

La inteligencia artificial hace que las estafas de secuestro sean más creíbles

La llamada entró el 20 de enero alrededor de las 4:55 p.m. DeStefano acababa de detenerse frente al estudio de baile en Scottsdale, cerca de Phoenix.

DeStefano ahora cree que fue víctima de una estafa de secuestro virtual que se dirige a personas de todo el país, asustándolas con audio alterado de las voces de sus seres queridos y exigiendo dinero. En Estados Unidos, las familias pierden un promedio de US$ 11.000 en cada estafa de secuestro falso, dijo Siobhan Johnson, agente especial y vocera del FBI en Chicago.

En general, los estadounidenses perdieron US$ 2.600 millones el año pasado en estafas de impostores, según datos de la Comisión Federal de Comercio.

En el audio de la llamada al 911 proporcionada a CNN por el Departamento de Policía de Scottsdale, una madre en el estudio de baile intenta explicarle al despachador lo que está sucediendo.

“Entonces, acaba de entrar una madre, recibió una llamada telefónica de alguien que tiene a su hija… como un secuestrador al teléfono diciendo que quiere un millón de dólares”, dice la otra mamá. “Él no la dejará hablar con su hija”. En el fondo, se puede escuchar a DeStefano gritando: “¡Quiero hablar con mi hija!”.

El despachador inmediatamente identificó la llamada como un engaño.

“Así que esa es una estafa muy popular”, dijo. “¿Le están pidiendo que vaya a buscar tarjetas de regalo y cosas así?”

Las estafas de impostores existen desde hace años. A veces, la persona que llama se acerca a los abuelos y les dice que su nieto ha tenido un accidente y necesita dinero. Los secuestradores falsos han utilizado grabaciones genéricas de personas gritando.

Pero los funcionarios federales advierten que tales esquemas se están volviendo más sofisticados y que algunos recientes tienen una cosa en común: voces clonadas. El crecimiento de programas de inteligencia artificial (IA) baratos y accesibles ha permitido a los estafadores clonar voces y crear fragmentos de diálogo que suenan como sus supuestos cautivos.

“La amenaza no es hipotética: estamos viendo estafadores que usan estas herramientas como armas”, dijo Hany Farid, profesor de ciencias de la computación en la Universidad de California, Berkeley, y miembro del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Berkeley.

“Se puede crear un clon razonablemente bueno con menos de un minuto de audio y algunos afirman que incluso unos pocos segundos pueden ser suficientes”, agregó. “La tendencia en los últimos años ha sido que se necesitan cada vez menos datos para hacer una falsificación convincente”.

Con la ayuda del software de IA, la clonación de voz se puede hacer por tan solo US$ 5 al mes, lo que lo hace fácilmente accesible para cualquier persona, dijo Farid.

La Comisión Federal de Comercio advirtió el mes pasado que los estafadores pueden obtener clips de audio de las publicaciones en las redes sociales de las víctimas.

“Un estafador podría usar IA para clonar la voz de su ser querido”, dijo la agencia en un comunicado. “Todo lo que necesita es un breve clip de audio de la voz de su familiar, que podría obtener del contenido publicado en línea, y un programa de clonación de voz. Cuando el estafador te llame… (sonará) como tu ser querido”.

Jennifer DeStefano, a la derecha, con su hija, Brianna: “Una madre conoce a su hijo”, dijo. (Cortesía Jennifer Destefano)

DeStefano: ‘Fue… el sonido de su voz’

Hasta ese día, DeStefano nunca había oído hablar de esquemas de secuestro virtual. La policía no ha verificado si se utilizó IA en su caso, pero DeStefano cree que los estafadores clonaron la voz de su hija.

Simplemente no está segura de cómo lo consiguieron.

Brianna tiene presencia en las redes sociales: una cuenta privada de TikTok y una cuenta pública de Instagram con fotos y videos de sus carreras de esquí. Pero sus seguidores son en su mayoría amigos cercanos y familiares, dijo DeStefano.

“Obviamente fue el sonido de su voz”, dijo. “Era el llanto, eran los sollozos. Lo que realmente me atrapó es que ella no es una llorona. Ella no es una gritona. Ella no es un fenómeno. Es más una persona interna, que trata de contener y de manejar. Eso es lo que me desconcertó. Era la voz, a juego con el llanto”.

Ese día en el estudio de baile, DeStefano persuadió a la persona que llamó para que redujera el monto del rescate. Le pidió a su hija, Aubrey, que usara su teléfono para llamar a Brianna o a su padre, que estaba con ella en una estación de esquí a 68 km de distancia en el norte de Arizona.

Aubrey, de 13 años, temblaba y lloraba mientras escuchaba los gritos que creía que eran de su hermana.

“Aubrey estaba… escuchando todas las vulgaridades de lo que iban a hacer con su hermana. Muchas palabrotas, amenazas”, dijo DeStefano.

Otra mamá tomó el teléfono de Aubrey e intentó comunicarse con el esposo de DeStefano y Brianna. En ese momento, la amenaza todavía parecía real.

Muchas de estas estafas se originan en México, dice el FBI

No hay datos disponibles sobre cuántas personas son atacadas anualmente por secuestradores virtuales.

La mayoría de las llamadas se originan en México y se dirigen al suroeste de Estados Unidos, donde hay grandes comunidades latinas, dijo Johnson, el agente especial del FBI.

En medio de una llamada angustiosa, un padre o pariente angustiado a menudo no cuestionará si es la voz en vivo de su ser querido, dijo Johnson.

El FBI no ha notado un aumento en la cantidad de secuestros virtuales en la nueva era de la IA, pero rutinariamente emite recordatorios para educar a las personas sobre las estafas, dijo Johnson.

“No queremos que la gente entre en pánico. Queremos que la gente esté preparada. Este es un crimen fácil de frustrar si sabes qué hacer con anticipación”, dijo Johnson.

Si bien la tecnología ciertamente ha convertido a las falsificaciones profundas en una gran preocupación, la IA no es el problema, agregó: el problema son los delincuentes que la utilizan.

Farid, el experto en inteligencia artificial, dijo que, hasta donde él sabe, las versiones actuales del software de inteligencia artificial no pueden clonar voces para mostrar una amplia gama de emociones, como la de un niño aterrorizado.

Pero dijo que no puede descartar por completo que los gritos o los sollozos sean generados por IA.

“Podría muy bien ser que una clonación de voces gritando esté a la vuelta de la esquina y/o simplemente no estoy al tanto de alguna tecnología que permita esto”, dijo.

La persona que llamó finalmente redujo el rescate a US$ 50.000

En el estudio de baile, pasaron varios minutos tensos antes de que alguien pudiera comunicarse con Brianna, su padre o su hermano. Después de que DeStefano dijo que no tenía US$ 1 millón, la persona que llamó redujo el rescate a US$ 50.000 y la discusión se centró en las instrucciones sobre cómo transferir el dinero.

La madre que llamó al 911 trató de convencer a DeStefano de que la llamada era una estafa, pero estaba demasiado angustiada para creerle.

“Mi refutación para ella fue: ‘Esa es Brie llorando’. Sonaba igual que ella”, dijo DeStefano. “No le creí, porque… la voz (de mi hija) era tan real, y su llanto y todo era tan real”.

Luego, la persona que llamó le dijo que, dado que la transferencia de US$ 50.000 sería rastreable, la recogería en una camioneta blanca, le pondría una bolsa en la cabeza y la llevaría a un lugar donde pudiera entregar el dinero. “Será mejor que tenga todo el efectivo, o tanto usted como su hija están muertas”, dijo.

DeStefano trató de ganar tiempo suficiente para que llegara la policía.

“Está en silencio, estoy teniendo esta conversación con otras personas, y luego la dejo sin silenciar y digo: ‘Hola, lo siento, estoy tratando de descubrir cómo conseguirte el dinero. Estoy tratando de ver de dónde puedo sacarlo, ya sabes, lo que sea que pueda hacer para mantener la conversación”.

Mientras hablaban sobre cómo cambiar el dinero, alguien le pasó un teléfono a DeStefano. Era Brianna del otro lado.

“Ella dice, ‘Mamá, estoy en la cama. No tengo idea de lo que está pasando. Estoy a salvo. Está bien.’”

Una DeStefano furiosa se echó a llorar y arremetió contra la persona que llamó por mentir. Insistió en que tenía a su hija y continuó con sus demandas de dinero. Ella le colgó y llamó a la policía.

Jennifer DeStefano tuvo este intercambio de mensajes de texto con su hijo, Alex, mientras hablaba por teléfono con el supuesto secuestrador. (Cortesía Jennifer Destefano)

Consejos para frustrar secuestradores falsos

DeStefano dijo que ese día cambió la forma en que responde las llamadas telefónicas. Tiene miedo de responder llamadas desconocidas y rara vez dice una palabra hasta que la persona que llama lo hace por temor a que su voz sea clonada para un futuro secuestro virtual. Ha tratado de averiguar cómo los secuestradores virtuales obtuvieron la voz de su hija y ha considerado varios escenarios.

“Podrían haberla llamado. Ella podría haber contestado un teléfono, dicho, ‘¡hola! He recibido esas llamadas telefónicas antes cuando no hay nadie allí, y dices, ‘¡hola, hola! Me he estrujado tanto el cerebro que no puedo entenderlo”, dijo.

Pero no todos pueden frustrar a los secuestradores falsos como lo hizo DeStefano. Johnson, del FBI, compartió algunos consejos sobre cómo evitar ser estafado:

No publiques información sobre próximos viajes en las redes sociales; les da a los estafadores una ventana para atacar a tu familia. “Si estás en el aire, tu madre no puede llamar para asegurarse de que estás bien”, dijo Johnson. Crea una contraseña familiar. Si alguien llama y dice que ha secuestrado a tu hijo, puede decirle que le pida la contraseña al niño. Si recibes una llamada de este tipo, gana tiempo adicional para hacer un plan y alertar a la policía. “Escribe una nota a alguien más en la casa y hazle saber lo que está pasando. Llama a alguien”, dijo Johnson. Si estás en medio de un secuestro virtual y hay alguien más en la casa, pídele que llame al 911 e insta al despachador a notificar al FBI. Ten cuidado al proporcionar información financiera a extraños por teléfono. Los secuestradores virtuales a menudo exigen un rescate a través de un servicio de transferencia bancaria, criptomonedas o tarjetas de regalo. Lo más importante, no confíes en la voz que escuchas en la llamada. Si no puedes comunicarte con un ser querido, pídele a un familiar, amigo u otra persona en la habitación que intente comunicarse con ellos por ti.

