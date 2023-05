urielblanco

(CNN) — Una persona murió y otras tres fueron trasladadas al hospital, informó este miércoles el Departamento de Policía de Atlanta, mientras las autoridades continúan la búsqueda de un hombre armado que, según dijeron, disparó a varias personas cerca del Northside Hospital Medical en Midtown.

La Policía emitió un aviso de “alerta” en busca del sospechoso, y dijo a CNN que el sospechoso es conocido y sigue en libertad.

El Departamento de Policía de Atlanta (APD, por sus siglas en inglés) publicó imágenes que mostraban al presunto autor de los disparos vestido con una sudadera con capucha, diciendo que se creía que era el atacante activo según la investigación preliminar.

(Crédito: WANF)

“Se pide a cualquier persona con alguna información sobre el paradero de esta persona que llame al 911”, dijo la Policía. “Se cree que el sospechoso está armado y es peligroso y no se le debe acercar”.

El Departamento de Policía de Atlanta tuiteó más temprano este miércoles que estaba investigando un incidente de atacante activo dentro de un edificio en West Peachtree Street, entre las calles 12 y 13, diciendo que múltiples personas habían resultado heridas.

Currently at work in lockdown here inside Northside and there’s an active shooter. Please be safe 🙏🏾 pic.twitter.com/FoVxNSeYme — BeyNika (@NikaAngel03) May 3, 2023

Varios camiones de bomberos, un vehículo blindado de la Policía y agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Fulton fueron vistos en la escena.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

