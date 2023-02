Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Trabajadores del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York se llevaron una sorpresa con muchas escamas este domingo cuando descubrieron un caimán en el Prospect Park de Brooklyn, según la agencia.

Un empleado de mantenimiento del parque vio al caimán en el lago de Prospect Park, informó el portavoz del departamento, Dan Kastanis.

El caimán de 1,2 metros estaba en “malas condiciones”, dijo Kastanis.

“El animal se encontraba muy adormecido y posiblemente conmocionado por el frío, ya que es nativo de climas cálidos y tropicales”, añadió Kastanis.

Miembros de Parks Enforcement Control y Urban Park Rangers capturaron al caimán, que luego fue transferido al Zoológico del Bronx para su rehabilitación.

Nadie resultó herido, pero el Departamento de Parques enfatizó en el peligro de liberar animales no autóctonos en los parques de Nueva York.

“Los parques no son hogares adecuados para animales que no son autóctonos de estos parques, domesticados o no”, dijo Kastanis. “Además del peligro potencial para los visitantes del parque que esto podría haber causado, la liberación de animales no autóctonos o mascotas no deseadas puede llevar a la eliminación de especies nativas y a una calidad del agua no saludable”.

