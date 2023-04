By

urielblanco

(CNN) — Se produjo un cambio sísmico en la perspectiva de los inversores: las malas noticias ya no son buenas noticias.

Durante el último año, Wall Street esperó que los buenos datos económicos mensuales animaran a la Reserva Federal (Fed) a detener su agresivo ritmo de aumentos de las tasas de interés para controlar la inflación.

Pero en su reunión de marzo, pocos días después de que una serie de colapsos bancarios suscitara inquietud sobre la estabilidad de la economía, el banco central señaló que tiene previsto dejar de subir las tasas en algún momento de este año. Con el fin de los incrementos de las tasas de interés a la vista, los inversores han dejado de intentar adivinar el próximo movimiento de la Fed y se han centrado en la salud de la economía.

Esto significa que, mientras que el debilitamiento de los datos económicos solía ser señal de buenas noticias –de que la Reserva Federal podría dejar de subir las tasas–, ahora el enfriamiento de las cifras económicas simplemente sugiere que la economía se está debilitando. Esto hace que los inversores teman que la desaceleración de la economía pueda desembocar en una recesión.

¿Qué ocurrió la semana pasada? Los mercados se tambalearon después de que una serie de informes económicos indicaran que el mercado laboral, al rojo vivo, se está relajando por fin (más sobre esto más adelante), enviando señales de alarma a Wall Street.

En consecuencia, los inversores se deshicieron de los valores de alto crecimiento y gran capitalización que habían repuntado recientemente para lanzarse por valores defensivos de sectores como la atención sanitaria y los bienes de consumo básico.

Aunque las acciones tecnológicas se recuperaron algo al final de la breve semana de negociación –los mercados permanecieron cerrados por la celebración del Viernes Santo–, el índice Nasdaq Composite cayó un 1,1%. El S&P 500 bajó un 0,1% y el Dow Jones Industrial Average ganó un 0,6%.

¿Qué significa esto para los mercados? Ahora que Wall Street está en modo “las malas noticias son malas noticias y las buenas noticias son buenas noticias”, buscará señales de que la economía sigue resistiendo.

Lo que no ha cambiado es que los inversores siguen queriendo ver datos de inflación refrescantes. Aunque el banco central ha señalado que este año dejará de subir las tasas, sus medidas hasta ahora solo han estabilizado un poco los precios. El índice de precios del gasto en consumo personal, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, subió un 5% en los 12 meses que terminaron en febrero, muy por encima de su objetivo de inflación del 2%.

Además, Wall Street podría ser excesivamente optimista sobre cómo actuará la Reserva Federal en el futuro: algunos inversores esperan que el banco central recorte las tasas varias veces este año, a pesar de que el banco central indicó el mes pasado que no tiene intención de bajar las tasas en 2023.

No está claro cómo reaccionarán los mercados si la Fed no recorta las tasas este año. Pero probablemente no habrá un repunte notable a menos que el banco central pivote o al menos indique que planea hacerlo pronto, dijo George Cipolloni, gestor de carteras de Penn Mutual Asset Management.

Los comentarios agresivos o que revelen preocupaciones inflacionistas podrían perjudicar a los mercados, añade. “Mantiene ese punto de ebullición y esa temperatura un poco altos”.

¿Qué viene ahora? La Fed celebrará su próxima reunión a principios de mayo. Antes de eso, tendrá que analizar varios informes económicos para hacerse una idea de cómo está la economía y de lo que podrá aguantar. Actualmente, los mercados esperan que la Fed suba las tasas de interés en un cuarto de punto, según la herramienta FedWatch de CME.

¿Se está enfriando el mercado laboral?

Parece que el mercado laboral se está enfriando un poco, al menos según la serie de datos publicados la semana pasada. Pero aún es demasiado pronto para suponer que el mercado laboral ha perdido fuerza.

El Presidente Joe Biden declaró el viernes que los datos de marzo son “un buen informe sobre el empleo para los estadounidenses que trabajan duro”.

El informe de empleo de marzo reveló que los empresarios estadounidenses añadieron el mes pasado 236.000 puestos de trabajo, menos de lo esperado. Los economistas esperaban una ganancia neta de 239.000 puestos de trabajo para el mes, según Refinitiv.

La tasa de desempleo bajó al 3,5%, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Esta cifra está por debajo de las expectativas de que se mantuviera en el 3,6%.

El informe de empleo también fue el primero en 12 meses que se situó por debajo de las expectativas.

Pero eso no significa que el mercado laboral ya no sea fuerte.

“El mercado laboral está mostrando signos de enfriamiento, pero sigue muy ajustado”, escribieron los investigadores de Bank of America en una nota el viernes.

Sin embargo, otros datos publicados la semana pasada contribuyen a demostrar que el mercado laboral está empezando a resquebrajarse. La Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral de febrero reveló la semana pasada que el número de puestos de trabajo disponibles en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde mayo de 2021. El informe de nóminas del sector privado de ADP estuvo muy por debajo de las expectativas.

Lo que esto significa para la Fed es que el enfriamiento en el último informe de empleo probablemente no será suficiente para que el banco central haga una pausa en las tasas en su próxima reunión.

“Es más que probable que la Fed suba los tipos en mayo, ya que el mercado laboral sigue desafiando los efectos acumulados de las subidas de tipos que comenzaron hace más de un año”, dijo Quincy Krosby, estratega jefe global de LPL Financial.

