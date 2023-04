By

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN) — La inmensa tienda Whole Foods del centro de San Francisco, inaugurada el año pasado, cerrará temporalmente. La empresa dijo que la delincuencia desmedida en la zona los forzó al cierre.

El local de casi 6.000 metros cuadrados situado en Trinity Place, en el barrio Mid-Market de la ciudad, cerró sus puertas este lunes para “garantizar la seguridad” de sus empleados, dijo un portavoz de Whole Foods. Aunque Whole Foods no compartió ninguna información adicional sobre las condiciones que llevaron al cierre de la tienda, el portavoz agregó que fue una “decisión difícil cerrar la tienda de Trinity por el momento”. Los empleados afectados serán trasladados a tiendas cercanas.

La tienda de las calles 8 y Market no abrió este martes, según el portavoz. El sitio web de la tienda también está fuera de servicio.

Anunciada como “tienda insignia” tras su apertura en marzo de 2022, Whole Foods era uno de los mayores supermercados del centro de San Francisco. La tienda vendía 3.700 productos locales y estaba diseñada con “guiños al San Francisco clásico”, según un comunicado de prensa.

The San Francisco Standard, un sitio web de noticias independiente, informó que este local de Whole Foods había reducido previamente su horario de funcionamiento el año pasado debido a los robos y había cambiado sus baños después de que los empleados encontraran jeringas y pipas.

Matt Dorsey, miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco, dijo en Twitter que estaba “increíblemente decepcionado” por el cierre.

“Nuestro barrio ha esperado mucho tiempo este supermercado, pero también somos muy conscientes de los problemas que han experimentado con los robos menores relacionados con las drogas, los mercados de drogas adyacentes y los muchos problemas de seguridad relacionados con ellos”, escribió Dorsey.

Los delitos contra la propiedad en San Francisco han acaparado la atención nacional debido a varios videos llamativos de ladrones en acción. Aunque todavía están muy por debajo de los niveles de 2017, la ciudad registró un aumento del 23% en los delitos contra la propiedad entre 2020 y 2022, con picos en robos y hurtos encabezando el aumento, según datos del Departamento de Policía de San Francisco.

Mientras tanto, las estadísticas de delitos violentos en San Francisco se han mantenido relativamente estables en los últimos años. Los datos preliminares de la policía informan de 12 homicidios en San Francisco este año, un aumento del 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En total, hubo 56 homicidios en San Francisco en 2022, que es el mismo número de homicidios registrados en la ciudad durante 2021.

En los últimos meses, los minoristas nacionales se han quejado de los robos que afectan a sus locales. Las cadenas tomaron medidas guardando bajo llave productos de uso diario como desodorantes y pasta de dientes y añadieron guardias de seguridad adicionales. Sin embargo, un ejecutivo de Walgreens admitió recientemente que el impacto de los robos puede haber sido exagerado.

Una tienda Cotopaxi de San Francisco cerró temporalmente en octubre de 2022, citando como motivos los robos y la seguridad de los empleados, y reabrió a mediados de noviembre.

El CEO de Cotopaxi, Davis Smith, dijo entonces en una publicación de LinkedIn que los “robos y asaltos a gran escala” ponían en peligro a los empleados de la tienda. Pero también lamentó que el cierre de la tienda se convirtiera en el tema de un debate político sobre la delincuencia en San Francisco y otras ciudades.

“Tuvimos muchos que acudieron en nuestro apoyo, algunos que se sintieron ofendidos por mi publicación, y unos pocos que politizaron el cierre de nuestra tienda (porque estos son los tiempos en que vivimos, por desgracia)”, escribió Smith. “Para ser claros, nunca imaginé que nuestra decisión de cerrar nuestra tienda de Hayes Valley se enredaría en un discurso político”.

