WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 8 PM THIS EVENING TO
9 AM MDT TUESDAY...

* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 4 INCHES
  OVERNIGHT AND EARLY TUESDAY MORNING. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40
  MPH IN THE EASTERN MAGIC VALLEY AND 20 TO 30 MPH IN THE LOWER
  SNAKE RIVER PLAIN. 

* WHERE...LOWER SNAKE RIVER PLAIN-EASTERN MAGIC VALLEY- INCLUDING
  THE CITIES OF POCATELLO, BLACKFOOT, AMERICAN FALLS, SHELLEY,
  FORT HALL, BURLEY, RUPERT, HEYBURN, AND OAKLEY.

* WHEN...FROM 8 PM THIS EVENING TO 9 AM MDT TUESDAY.

* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY BLOWING SNOW
  COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS CONDITIONS
  COULD IMPACT THE MORNING COMMUTE. GUSTY WINDS COULD BRING DOWN
  TREE BRANCHES.
AS of 1:15pm

BE PART OF THE CONVERSATION

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.