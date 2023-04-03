WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 8 PM THIS EVENING TO 9 AM MDT TUESDAY... * WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 4 INCHES OVERNIGHT AND EARLY TUESDAY MORNING. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH IN THE EASTERN MAGIC VALLEY AND 20 TO 30 MPH IN THE LOWER SNAKE RIVER PLAIN. * WHERE...LOWER SNAKE RIVER PLAIN-EASTERN MAGIC VALLEY- INCLUDING THE CITIES OF POCATELLO, BLACKFOOT, AMERICAN FALLS, SHELLEY, FORT HALL, BURLEY, RUPERT, HEYBURN, AND OAKLEY. * WHEN...FROM 8 PM THIS EVENING TO 9 AM MDT TUESDAY. * IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING COMMUTE. GUSTY WINDS COULD BRING DOWN TREE BRANCHES.
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