Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Los palestinos que se vieron obligados a abandonar sus hogares en Khan Younis por la ofensiva militar de Israel empezaron a regresar a la ciudad del sur de Gaza tras la retirada de las fuerzas israelíes.

Un video filmado por un colaborador de CNN muestra a decenas de residentes que regresan examinando las ruinas de la ciudad, algunos de ellos de pie sobre edificios destruidos, rebuscando entre montones de escombros que antes habían sido viviendas.

El ejército de Israel declaró este domingo que había retirado sus fuerzas terrestres de Khan Younis tras meses de intensos combates en lo que describió como un importante bastión de Hamas. Gran parte de la ciudad, en la que vivían cientos de miles de personas, ha sido arrasada y el video grabado muestra los marcos de las casas completamente destrozados junto a carreteras sembradas de escombros y restos.

Muestra a los residentes que regresan recuperando las pocas cosas que pueden salvar: colchones, alfombras, recipientes de cocina y bloques de madera. Algunos niños cargan sofás y sillas sobre sus espaldas.

“En esto es lo que ha convertido de Gaza”, dice un hombre que atraviesa los escombros con su motocicleta.

Otros antiguos residentes llegaron a pie, otros en bicicleta, otros en camionetas y otros a lomos de burros.

Fuerzas de Defensa de Israel afirman que se retiraron de Khan Younis, poniendo fin a la operación terrestre en Gaza en su forma actual

Antiguos residentes recuperan pertenencias de sus hogares en Khan Younis, Gaza, el 7 de abril de 2024. (Crédito: Ahmad Hasaballah/Getty Images)

“Devastación por todas partes”

Sentada sobre una alfombra polvorienta con la espalda apoyada en un gran cojín, Aseel, de 12 años, señala un montón de escombros frente a ella, donde dice que solía estar su casa.

“Ahí estaba, está destruida”, dice.

“Nuestra casa desapareció. Conseguimos coger algunos muebles [pero] solo pudimos recuperar pequeñas cosas de nuestra casa. Ojalá hubiera podido coger mi ropa”.

Otro joven palestino, Tamar, lleva trozos de madera.

“Voy a venderlos para ganar entre 10 y 20 shekels, para no tener que extender nunca la mano y pedir dinero a la gente”, explica.

No reconoció su casa cuando regresó, dice Tamar. “Si no fuera por mis vecinos, no habría sabido que era mi casa. Devastación por todas partes”, dice.

Un vistazo a la devastación en Khan Younis, la ciudad del sur de Gaza que alguna vez fue un refugio seguro para los desplazados

Tamar lleva madera para vender. (Crédito: CNN)

La gran mayoría de los edificios del metraje, incluidas viviendas, oficinas y mezquitas, sufrieron daños considerables y muchos están totalmente arrasados.

Este lunes, el Hospital Europeo de Gaza declaró que se habían recuperado los cadáveres de 46 palestinos tras la retirada israelí de Khan Younis, la mayoría de ellos “encontrados muertos bajo los escombros de los edificios demolidos”.

Los edificios que siguen en pie están cubiertos de hollín y plagados de agujeros de bala y daños causados por la artillería.

En el suelo hay montones de proyectiles vacíos y restos de al menos un mortero.

“Mi casa quedó completamente destruida. Tenía tres pisos y ahora está unida al suelo. No me quedó ningún recuerdo. Como todo el mundo aquí. Destruyeron la zona de forma bárbara e intencionada”, dice otro antiguo residente, Saad.

Mahmoud Ahmad, un anciano, se encuentra en el interior de su casa destruida, reducida a solo un marco. Señala las zonas que solían ser habitaciones, relatando lo que solía haber y lo que ha perdido.

“Esa era mi lavadora, la quemaron los israelíes. Tenía una bonita zona de estar aquí, ya no está. Esa era mi nevera, mira, han quitado la puerta. Esta era la cocina. No queda nada”.

Graffiti dejado en un edificio de Khan Younis después de que Israel retirara sus fuerzas terrestres de la ciudad del sur de Gaza. 7 de abril de 2024. (Crédito: AFP/Getty Images)

“Nos han destruido”

A lo largo de las imágenes en Khan Younis, se oyen zumbidos de aviones israelíes no tripulados y disparos ocasionales.

En las paredes de lo que parece ser la oficina de una empresa de telecomunicaciones hay pintadas estrellas de David y blasfemias antiárabes escritas en inglés.

“Gaza pertenece a los judíos”, reza una inscripción en árabe en la pared del interior de un edificio destrozado.

Antes del ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre, Khan Younis —la segunda ciudad más grande de Gaza— albergaba a más de 400.000 personas, según el Ministerio del Interior de Gaza.

En los primeros días de la guerra, la ciudad era un refugio para miles de civiles palestinos que huían de las operaciones militares israelíes en el norte de Gaza.

Pero cuando las fuerzas israelíes iniciaron el asalto a Khan Younis a principios de diciembre, sus habitantes se vieron obligados a buscar refugio más al sur.

Graffiti dejado en el interior de un edificio en Khan Younis, Gaza, el 7 de abril de 2024. (Crédito: AFP/Getty Images)

Más de un millón de palestinos se refugian ahora en condiciones humanitarias desesperadas en la ciudad meridional de Rafah, donde Israel también planea una ofensiva.

Incluso para los que ahora pueden regresar a Khan Younis, el consuelo es escaso.

Entre los entrevistados en las imágenes de CNN se encuentra Abdelkarim, un joven palestino sentado junto a su escuela destruida.

Dice que mientras estaba refugiado en Rafah pasaba el tiempo leyendo y escribiendo porque sabía que no podría volver a la escuela.

“¿Cómo vamos a aprender ahora?”, pregunta. “Ya no hay vida. Nuestra infancia ha desaparecido. Nos han destruido”.

— Nadeen Ebrahim, de CNN, ha contribuido a este artículo.

