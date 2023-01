Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – “The Last of Us”, la nueva serie de HBO, ha probado ser tan exitosa con tan solo dos episodios que el canal quiere que la historia continúe.

HBO, parte de Warner Bros. Discovery —empresa matriz de CNN— anunció el viernes que el programa, cocreado por Craig Mazin y Neil Druckmann, fue renovado para una segunda temporada.

Mazin está detrás de series como “Chernobyl”, también de HBO, mientras que Druckmann es conocido por ser el creador y escritor de la franquicia de “The Last of Us” —inicialmente un videojuego—, así como ser el copresidente de la compañía de videojuegos Naughty Dog.

“Después de lograr esta primera temporada inolvidable, no puedo esperar para ver a este equipo eclipsarse nuevamente con la segunda temporada”, dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación y directora de series dramáticas y películas de HBO, a través de un comunicado.

“Me siento sobrecogido, honrado y francamente abrumado de que tantas personas se hayan sintonizado y conectado con nuestro recuento del viaje de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey)”, dijo Neil Druckmann.

“La audiencia nos ha dado la oportunidad de continuar, y como fanático de los personajes y el mundo que crearon Neil y Naughty Dog, no podría estar más preparado para volver a adentrarme (en la historia)”, dijo Craig Mazin.

El éxito de la serie: número uno en redes y elogios de la crítica

La serie, que se transmite todos los domingos a las 9:00 p.m. hora de Miami por HBO y su servicio de streaming, HBO Max, cuenta hasta ahora con dos episodios, uno con más éxito de audiencia que el otro.

El segundo episodio logró una audiencia de 5,7 millones de personas entre HBO Max y el canal de cable tradicional. Esto fue un millón más de televidentes que el primer episodio.

Según HBO, el programa también fue tendencia en redes sociales, alcanzando el trending topic global y en Estados Unidos en Twitter.

En Rotten Tomatoes, una popular página que mide el éxito de series y películas, tanto de audiencia como de críticos, “The Last of Us” tiene una puntuación de 97% por parte de la crítica y 96% por parte de la audiencia.

Por su parte, la página IGN (en donde se discute todo lo relacionado a videojuegos y entretenimiento), le otorga a esta adaptación una puntuación de 9 sobre 10, mientras que IMDb la califica con un 9.3.

En tanto, MetaCritic indica que la serie es un Must Watch y le otorgó un 84% de puntuación.

En total la serie contará con 9 episodios. El último se emitirá el 12 de marzo.

¿De qué se trata The Last of Us?

La serie está basada en un juego del mismo nombre que salió hace una década y estuvo disponible para PlayStation. La historia cuenta la vida en un mundo apocalíptico luego de que un hongo, el Cordyceps, lograra la infección humano a humano.

La infección ocurre a través de una mordida, convirtiendo a su huesped en un zombi agresivo y extremadamente rápido. En la vida real el hongo Cordyceps solo infecta a insectos.

La peculiaridad de los zombis que vemos en la serie es que no pueden ver, ya que el hongo se ramifica por la parte superior de la cabeza y cubre los ojos. Quienes llegan a esta faceta de infección (la tercera fase según el videojuego) se les conoce como “clickers”.

Estos “clickers” infectan a otros humanos con un mordiscco. Se guían a través de la ecolocación, es decir el rebote de los sonidos con objetos, tal como lo hacen los murciélagos.

La historia de la serie adaptada a la televisión empieza en el año 2003 cuando comienzan las primeras infecciones en Austin Texas. Joel (interpretado por Pedro Pascal) pierde a su hija mientras intentan huir del caos que se generó por los primeros infectados. La serie avanza rápidamente dos décadas, llevando a Joel a Boston en donde vive en una zona de cuarentena terriblemente vigilada por fuerzas militares.

Ellie (Bella Ramsey) es una de la pocas personas inmunes a la infección por el hongo Cordyceps. Posiblemente ella podría ser la clave para elaborar una vacuna contra la enfermedad la cual es, hasta el momento (en la serie), es incurable.

Como tal, la franquicia de “The Last of Us” cuenta con tres videojuegos y un contenido descargable. Esto podría dar la esperanza a los seguidores de la historia en que se podría tener más de dos temporadas.

