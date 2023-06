By

urielblanco

(CNN) — La estrella sueca Zlatan Ibrahimovic anunció su retiro del fútbol a los 41 años.

El delantero hizo el anuncio tras la victoria 3-1 del AC Milan sobre el Hellas Verona este domingo. El club había anunciado previamente que celebraría una breve ceremonia para despedir al futbolista sueco.

“No puedo respirar pero está bien, tantos recuerdos y emociones dentro de este estadio. La primera vez que llegué me dieron felicidad; la segunda, amor. Quiero dar las gracias a mi familia y a mis seres queridos por su paciencia”, dijo un emocionado Ibrahimovic a los aficionados rossoneri en San Siro.

“Quiero dar las gracias a mi segunda familia. A los jugadores, al entrenador y a su equipo por la responsabilidad que me han dado. Quiero dar las gracias a los directivos por la oportunidad que me han dado. Y por último, pero no por ello menos importante, quiero darles las gracias de corazón a ustedes, los aficionados.

“Me recibieron con los brazos abiertos y seré milanista toda mi vida. Es hora de decir adiós al fútbol, pero no a ustedes. Es demasiado difícil, hay demasiadas emociones. Si tienen suerte, nos veremos por aquí. Forza Milan y adiós”, concluyó.

Zlatan al despedirse de los aficionados en San Siro. (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

En su carrera, el futbolista de 41 años jugó en el Malmö FF, Ajax, Juventus, Inter de Milán, Barcelona, AC Milan, París Saint-Germain, LA Galaxy y Manchester United.

Ibrahimovic se retira como máximo goleador sueco de todos los tiempos, con 62 goles en 121 partidos internacionales.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.